Луценко заявив, що «знайшов спільну мову» з «Новою поштою»

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про «спільний план дій» з представниками компанії «Нова пошта».

«Ми не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій», – написав Луценко на своїй сторінці в Facebook після зустрічі з співзасновником компанії В’ячеславом Климовим.

За словами генпрокурора, у ході зустрічі представник «Нової пошти» нібито підтвердив, що обшуки в компанії були коректними.

«Представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах «Нової пошти» в кількох містах країни були коректними. Вони не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і тим більше – не мали намірів рейдерського захоплення, про що кричать ФБ маніпулятори», – написав Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Луценко повідомив, що Климова ознайомили «з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень «Нової пошти», зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин».

У компанії «Нова Пошта» за підсумками цієї зустрічі заявили про розроблений «спільний план дій з метою не допустити можливі випадки перевезень незаконних вантажів».

Водночас співзасновник компанії «Нова Пошта» В’ячеслав Климов сьогодні заявив, що значних процедурних порушень з боку представників прокуратури не було.

«Втім, власники компанії були позбавлені свободи пересування та доступу до мобільних телефонів...Головне – жодного запиту в рамках кримінального провадження до нас не надходило. Тобто протягом трьох місяців не застосовувався жоден з цивілізованих інструментів для вирішення питання», – сказав Климов, якого цитує прес-служба компанії.

16 березня силовики проводили обшуки в офісних та складських приміщеннях у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові і Полтаві. У прокуратурі повідомили, що в результаті слідчих дій були вилучені документи, гроші, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах.

Кримінальне провадження щодо «Нової пошти» розслідують за статтями «зловживання службовим становищем» і «ухилення від сплати податків».

«Нова пошта» заснована в 2001 році, компанія здійснює доставку документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Згідно з інформацією на сайті «Нової пошти», компанія має понад 2300 відділень, більш ніж 1400 поштоматів для видачі або прийому посилок та 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Вона працює в майже 1000 міст та сіл.