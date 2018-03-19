Посольство засуджує протест у Варшаві, під час якого виголошувалася антиукраїнська пропаганда

Посольство України в Польщі засуджує протест у Варшаві, під час якого виголошувалася антиукраїнська пропаганда.

«Свідомо чи несвідомо, але своїми діями і висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють на користь Кремля, в імперській політиці якого немає місця для існування ані вільної України, ані вільної Польщі та демократичної Європи», – йдеться у заяві посольства.

Як стверджують українські дипломати, маніфестацію проводили окремі польські націоналістичні організації.

Водночас посольство подякувало громадянам Польщі, які в цей день, 19 березня, висловили солідарність з Україною і українським народом під гаслом «За гідність Вашу і Нашу!».

У Польщі нещодавно внесли зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які передбачають запровадження кримінальної відповідальності, серед іншого, за заперечення «злочинів українських націоналістів» проти польських громадян у 1925–1950 роках чи за звинувачення поляків у причетності до злочинів нацизму часів Другої світової війни. Ці зміни різко розкритикували і вимагають скасувати не тільки в Україні, але й у США чи Ізраїлі.