Дуда підписав закон про «бандеризм» і направив його у Конституційний суд Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що підписує закон «Про Інститут національної пам’яті», який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною. Під час виступу 6 лютого Дуда також заявив, що направляє документ до Конституційного суду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у своїй заяві Дуда наголошував на тих змінах у законі, які розлютили Ізраїль, і зовсім не говорив про ті зміни, в яких ідеться про спірні питання з Україною.

«Оскільки необхідно захистити добре ім’я Польщі та поляків, я вирішив підписати поправку до закону про Інститут національної пам’яті. Одночасно я передам його в Конституційний суд, щоб перевірити його конституційність», – пояснив Анджей Дуда.

У ніч на 1 лютого у польському Сенаті (а перед цим і в Сеймі) відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в 1925-1950 років. Для набуття чинності закон має підписати президент.

У Держдепартаменті США заявили, що польський закон про Інститут національної пам’яті «може підірвати свободу слова та академічний дискурс». Також у департаменті зауважили, що потрібно «бути обережними, щоб не перешкоджати обговоренню і коментуванню Голокосту». Ця частина законодавчих змін у Польщі також обурила Ізраїль, де закон назвали «необґрунтованим».

Президент України Петро Порошенко вранці 1 лютого заявив, що закон «не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею та Україною», і що «історична правда вимагає відвертої розмови і діалогу, а не заборон».

6 лютого Верховна Рада України засудила ухвалений у Польщі закон. Українські депутати закликали президента Польщі «скористатися своїми конституційними повноваженнями і спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність і доброзичливість».