Порошенко обговорив з прем’єром Катару співпрацю перед чемпіонатом світу з футболу-2022 – АП

Президент України Петро Порошенко обговорив з прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Абдуллою бін Насером бін Халіфою Аль Тані можливість реалізації українськими компаніями інфраструктурних проектів у рамках підготовки Катару до чемпіонату світу з футболу 2022 року, повідомили в Адміністрації президента.

В АП розповіли, що сторони також відзначили появу на катарському ринку різноманітних товарів агропромислового комплексу України та виробів металургії.

Крім того, співрозмовники домовилися провести у 2018 році міжурядову комісію з економічного співробітництва, заявили в адміністрації українського президента.

Чемпіонат світу в Катарі триватиме з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Мундіаль вперше відбудеться в осінньо-зимовий період, а не влітку. Це пов’язано зі спекотним кліматом Катару.