«С14» заперечує виконання «замовлень» СБУ

Праворадикальна організація «С14» прямо не співпрацює зі Службою безпеки України і не виконує її замовлень, заявив Радіо Свобода один із лідерів організації Євген Карась.

«Грошей від СБУ ми ніколи не отримували, подяк також. «Політичних замовлень» ми ніколи не виконували. Ми ніколи не маємо якихось таємних нарад з СБУ, планірок чи цілевказівок за замовленнями», – стверджує Євген Карась.

За його словами, взаємодія з СБУ відбувається лише тоді, коли члени організації відстежують сепаратистів і «єдиний шлях діяти по закону» – це повідомити СБУ.

«Якщо ж у сепаратистів статті «МВСні», тоді ми так співрацюємо через МВС», – пояснив Карась.

15 березня на сторінці організації «С14» з’явилося повідомлення, що активісти знайшли під Києвом людину, яка нібито воювала проти України на боці підтримуваного Росією угруповання «ЛНР». У коментарях до повідомлення, зокрема, запитували – «а далі що СБУ його закриє?».

Сам Євген Карась зазначає, що його організація «послідовно і всіма методами бореться з сепаратистами і проросійськими структурами».

«С14» уперше про себе офіційно заявила 14 жовтня 2011 року на марші УПА. Організація разом із «Азовом» і «Правим сектором» внесена у перелік моніторингу Міжнародного інтернет-ресурс TRAC, що веде облік терористичних організацій. Самі «С14» пояснюють це тим, що TRAC лише «досліджує» їхню радикальну діяльність. Також «С14» відкидають звинувачення у прихильності до нацистської ідеології, які звучать від представників правозахисних і феміністичних рухів.