«Ространснагляд» наказав авіакомпаніям Росії припинити польоти на Ан-148 після катастрофи в лютому

«Ространснагляд» наказав авіакомпаніям Росії тимчасово припинити польоти на літаку Ан-148, повідомив голова відомства Віктор Басаргін. «Ространснагляд» ухвалив рішення після позапланової перевірки компанії «Саратовські авіалінії», літак якої розбився 11 лютого в Підмосков’ї.

За словами Басаргіна, «Ространснагляд» також порадив припинити польоти всіх повітряних суден, які експлуатує ця компанія.

«Після того як, літаки пройдуть тестування, пройдуть перевірку відповідну, будемо дивитися, як далі діяти», – сказав голова відомства.

Він додав, що «Ространснагляд» має претензії й до персоналу «Саратовських авіаліній».

Літак Ан-148 «Саратовських авіаліній», що зазнав аварії 11 лютого, прямував з московського аеропорту Домодєдово до міста Орськ Оренбурзької області. Він зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту.

Уламки літака були знайдені в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я на площі понад 30 гектарів. На борту знаходилася 71 людина, включно з шістьма членами екіпажу. Всі вони загинули.

Міждержавний авіаційний комітет 13 лютого заявив, що причиною падіння літака Ан-148 могли стати неправильні дані про швидкість польоту на індикаторах пілотів.