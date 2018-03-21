Суд у справі Януковича дозволив допитати Азарова через відеозв’язок

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу про звинувачення в державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича, дозволив допитати як свідків захисту колишнього прем’єра України Миколу Азарова, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка і колишніх охоронців обвинувачуваного Костянтина Кобзаря й Сергія Бернацького.

Згідно з рішення суддів, ухваленим 21 березня, їх допитають у форматі відеозв'язку з Росії, але не в рамках процедури міжнародно-правової допомоги.

Допити заплановані на 27, 28 і 29 березня.

При цьому адвокат Віталій Сердюк зазначив, що 28-29 березня він і його колеги можуть перебувати в Німеччині, і попросив призначити іншу дату допиту. Суд поки що цього не зробив.

Раніше головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко оголосив графік судових засідань на найближчий місяць. Згідно з ним, 18-19 квітня у справі за обвинуваченнями колишнього президента Віктора Януковича у державній зраді відбудуться судові дебати.

Судові дебати – це завершальна стадія судового слідства, сторонам надається право на підсумкові виступи, після цього суд йде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який, як і багато його соратників, втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення заперечує.