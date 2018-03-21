Медики: число загиблих внаслідок вибуху в Кабулі зросло до щонайменше 29

Кількість загиблих внаслідок вибуху біля шиїтської мечеті в столиці Афганістану Кабулі зросла до щонайменше 29, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

Як повідомив Радіо Свобода речник міністерства Вахідулла Маджрух, ще 52 людей поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану Радіо Свобода повідомили, що більшість жертв – цивільні.

Відповідальність за вибух на себе взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Раніше повідомляли про 26 загиблих і 18 поранених.

Напад стався під час святкування Новруза, новорічного свята за перським календарем. Новруз є одним із нечисленних в ісламському світі свят, прямо не пов’язаних із релігійною мусульманською традицією.

За даними поліції, напад здійснив смертник, який активував вибухівку тоді, коли на вході до мечеті його помітили поліцейські.

Афганські чиновники побоюються, що кількість загиблих може зрости.

В ООН засудили напад.

У січні в Кабулі майже 100 людей загинули внаслідок нападу бойовиків угруповання «Талібан» у центрі міста, де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства і магазини. Також у січні внаслідок нападу талібів 22 людини загинули у дорогому готелі в столиці Афганістану, популярному серед іноземців. Серед загиблих були і громадяни України.

Напади в Кабулі продовжуються, попри обіцянки влади посилити заходи безпеки.