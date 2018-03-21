Бізнесмен із Татарстану заявляє, що Україна відмовила йому в наданні притулку

Бізнесмен із російського регіону Татарстан заявляє, що Україна відмовила на його прохання про політичний притулок.

Ільдар Валієв заявив Радіо Свобода 21 березня, що львівське регіональне управління міграційної служби дійшло висновку, що йому і його родині не треба додаткового захисту і тому їм не можуть дати притулок в Україні.

«Ми подали скаргу до суду, в якій просимо скасувати рішення міграційної служби», – заявив Валієв.

41-річний Валієв із дружиною і чотирма дітьми прибув в Україну навесні 2017 року, його затримали за запитом Росії. За рішенням апеляційного суду, Валієв був звільнений з-під варти в червні 2017 року, після чого попросив притулку у влади України.

Російська влада заявляє, що розшукує Валієва за підозрою в участі у діяльності терористичної групи.

Валієв визнає, що є членом угруповання «Хізб ут-Тахрір», яке Росія в 2003 році визнала терористичною організацією і заборонила.

Він залишив Росію після того, як двоє його партнерів по бізнесу були засуджені до 18 і 19 років ув’язнення за звинуваченням у заснуванні осередку «Хізб ут-Тахрір» у Татарстані.

Представники міжнародної сунітської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Російські спецслужби в окупованому Криму теж намагаються запроваджувати там заборону цієї організації: вони арештовують, а російські суди засуджують до тривалих термінів ув’язнення мусульман за звинуваченням у належності до цього руху – при тому, що в Україні, якій належить Крим, як і в більшості країн Європи, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.