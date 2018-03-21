Через порушення правопорядку в урядовому кварталі затримали 7 людей – поліція

Через порушення правопорядку в урядовому кварталі 21 березня затримали сімох людей, щодо яких склали протоколи про адміністративні правопорушення, йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва.

«21 березня біля Кабінету міністрів України відбувалися заходи, відповідно до раніше поданої до КМДА заявки. Незважаючи на попередження правоохоронців, учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського. Перемовини із активістами не дали результату, тож при спробі звільнити проїзну частину виникла штовханина. Після цього сім активних учасників доставили до територіального управління поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, щодо шістьох осіб склали протоколи за статтею про дрібне хуліганство, щодо однієї особи, яку назвали «організатором акції» – за статтею про порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Раніше у ЗМІ з’явились повідомлення про те, що під будівлею уряду сталися сутички між поліцією і активістами. Останні прийшли під стіни Кабміну з вимогою відставки міністра інфраструктури Володимира Омеляна.