У парламенті Косова сльозогінним газом зірвали ратифікацію угоди з Чорногорією

Опозиція Косова 21 березня заблокувала ратифікацію угоди про кордон із Чорногорією, застосувавши в залі парламенту сльозогінний газ.

Засідання відклали, щоб провітрити залу, але коли депутати почали повертатися, опозиціонери знову розпилили газ.

«Це катастрофа для країни. Ми не маємо посилати таких меседжів нашим міжнародним друзям», – заявив спікер парламенту Кадрі Веселі. За його словами, голосування спробують провести пізніше.

Ратифікація цієї угоди від 2015 року, якої Косово досі не здійснило, є однією з передумов для отримання його громадянами безвізового режиму з Європейським союзом. Опозиційна ультранаціоналістична партія «Vetëvendosje» («Самовизначення») виступає проти цієї угоди, стверджуючи, що в ній ідеться про те, щоб «віддати» Чорногорії частину території Косова.

Депутати від партії «Vetëvendosje!» в парламенті багато разів зривали засідання законодавчого органу з застосуванням подразливого газу, а її прихильники мітингували на вулицях, виступаючи проти схвалення цих угод.