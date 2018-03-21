Депутати парламенту Косова кинулися з зали, яку заповнювало сльозогінним газом. Члени парламенту від опозиційного руху «Самовизначення» пустили газ, щоб зірвати плановане голосування за угоду про демаркацію кордону з Чорногорією. Ця партія стверджує, що угода позбавляє Косово тисяч гектарів території. Європейський союз вимагає, щоб парламент Косова ратифікував цю угоду, перш ніж Брюссель піде на наступні кроки до угоди про візову лібералізацію з Приштиною. Представники руху «Самовизначення» вже не раз вдавалися до подразливого газу в парламенті, щоб зривати важливі голосування.