США: поліція ідентифікувала підозрюваного у вибухах в Остіні через залишене у телефоні «зізнання»

Підозрюваний в серії вибухів в американському Остіні чоловік є 23-річним Марком Кондіттом. Поліція 21 березня повідомила, що чоловік, який підірвався, коли до нього наблизилися правоохоронці, залишив у своєму мобільному телефоні «відеозізнання» у вибухах.

В поліції охарактеризували відео як «протест молодої людини з дуже серйозними проблемами», зазначивши, що у ролику не було ознак, які б вказували на тероризм. Повідомляється, що чоловік був безробітним.

Від 2 березня в Остіні вибухнули чотири пакунки, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені. П’ята посилка вибухнула на складі фірми вантажоперевезень FedEx поблизу Сан-Антоніо в Техасі 20 березня. У пошуках підозрюваного брали участь сотні поліцейських і агентів ФБР.