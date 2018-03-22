Парубій: депутатів, які не дозволять перевірити свої речі, не пускатимуть у Раду

Працівники Управління державної охорони мають право не пропускати народних депутатів, які не дозволяють сканувати свої речі, повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

22 березня у парламенті спікер наголосив, що відразу після ухвалення парламентом змін до закону про держохорону він дав доручення встановити спеціальні пристрої для сканування речей відвідувачів парламенту.

«Охорона може не пустити, і охорона не буде пускати. Вона не може затримати, вона не може заарештувати, але вона може не пустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі», – заявив Парубій.

За його словами, для того, щоб народні депутати не відчували приниження від огляду речей та одягу на наявність небезпечних предметів на вході до приміщень Верховної Ради, він дав доручення знайти сканери. «Щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування», – додав він.

Спікер наголосив, що сьогодні був перший день дії цього закону, і він впевнений, що «день-два-три – і адаптуються всі, і всі будуть однакові й рівні перед законом», інцидентів щодо перевірок не буде. «І ця система, цей закон будуть функціонувати так, як функціонують у кожному аеропорту України», – заявив Парубій.

За словами голови парламенту, входи до приміщень Верховної Ради були обладнані сканерами, причому на це не було витрачено поки що ніяких коштів. За його словами, «прийде той день», коли парламенту доведеться вносити зміни до бюджету для того, щоб закупити і сканери, і нове обладнання для шлагбаумів, за допомогою якого можна миттєво зупинити автомобіль, який може становити загрозу для Верховної Ради.

20 березня Верховна Рада України проголосувала за законопроект, яким забороняється проходити у будівлі центральних органів державної влади зі зброєю, в тому числі депутатам.

Президент Петро Порошенко підписав цей закон 21 березня. Документ набуде чинності з дня його публікації.

Необхідність посилити охорону парламенту почали обговорювати після того, як 15 березня деякі депутати заявляли, що Надія Савченко двічі намагалася потрапити до зали парламенту зі зброєю.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті. На даний час вона перебуває в СБУ.