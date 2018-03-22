Київрада перейменувала п'ять вулиць і провулок

Київська міська рада перейменувала п'ять вулиць і провулок у Києві.

Як повідомляє прес-служба Київради, у Голосіївському районі Києва вулицю Гайдара перейменували на вулицю Сім’ї Прахових, вулицю Петровського – на Василя Щавинського у Деснянському районі, вулиці Новоросійську – на Опришківську (Дніпровський район), Олександра Горовиця – на вулицю Василя Барки (Солом’янський район), вулицю Пугачова – на вулицю Академіка Ромоданова (Шевченківський район), а також у провулок Михайла Реута – на провулок Памви Беринди у Печерському районі.

Крім того, депутати Київради повернули провулку Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву – провулок Воздвиженський.

Також сьогодні Київська міська рада проголосувала за присвоєння міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) імені авіаконструктора Ігоря Сікорського.