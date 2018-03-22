У ЗСУ за контрактом служать понад 170 тисяч військових – Генштаб

Понад 170 тисяч військових служать за контрактом у Збройних силах України, повідомив начальник головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко.

«У 2017 році прийнято на військову службу за контрактом понад 36,7 тисячі осіб, у тому числі понад 2,4 тисячі офіцерів. За два з половиною місяці поточного року прийнято понад 6,7 тисячі осіб, у тому числі 400 офіцерів. Загалом кількість військовослужбовців за контрактом у Збройних силах України становить понад 170 тисяч осіб, у тому числі близько 50 тисяч офіцерів», – сказав Артеменко.

У 2016 році контракт зі Збройними силами України уклали понад 69 тисяч військовослужбовців, повідомляв керівник Генштабу Віктор Муженко.