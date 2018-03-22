Генштаб: резерв ЗСУ складає близько 150 тисяч військовослужбовців

Резерв Збройних сил України складає близько 150 тисяч військовослужбовців, заявив начальник головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

За його словами, оперативний резерв першої черги складає близько 120 тисяч людей, а другої – близько 30 тисяч.

Він зазначив, що у 2018 році вже вдалося підготувати близько трьох тисяч резервістів оперативного резерву першої черги, і близько 400 – другої.

22 березня Артеменко також повідомив, що понад 170 тисяч військових служать за контрактом у Збройних силах України.