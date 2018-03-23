Японія вважає недійсними вибори президента Росії в окупованому Криму – посольство

Японія вважає проведені 18 березня вибори президента Росії в окупованому Криму недійсними, йдеться в заяві на сайті посольства Японії в Україні.

«Японія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами. Японія не визнає незаконної анексії Криму Росією в березні 2014 року, тому, відповідно, і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації», – йдеться в заяві.

У Росії і в анексованому нею Криму 18 березня відбулося голосування на виборах президента. Офіційний Київ, а також низка міжнародних організацій і багато країн світу не визнають виборів на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не матимуть правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела в Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.