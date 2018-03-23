Понад 2,3 тисячі українських військових загинули за час конфлікту на Донбасі – Геращенко

2 383 українські військові загинули за час збройного конфлікту на Донбасі, повідомила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі із державним секретарем Міністерства закордонних справ Латвії Андрейсем Пілдеговічсем, передає прес-служба українського парламенту.

Вона додала, що оголошене 5 березня 2018 року перемир’я зменшило інтенсивність обстрілів, проте представники ОРДЛО щодня порушують режим припинення вогню.

Геращенко заявила, що через обстріли на Донбасі виникла загроза екологічної та техногенної катастрофи. Вона повідомила, що на сході України залишаються затопленими сотні шахт, а низку критично важливих підприємств, на кшталт Донецької фільтрувальної станції, обстрілюють практично щодня.

Віце-спікер повідомила, що на підконтрольній українському уряді території Донбасу залишаються замінованими понад сім тисяч квадратних кілометрів.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок конфлікту загинули понад 10 300 людей.