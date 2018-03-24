У США тисячі людей вийшли на демонстрації за жорсткий контроль над зброєю

Тисячі людей у США вийшли на загальнонаціональні демонстрації, щоб виступити за посилення законодавчого контролю щодо купівлі і користування зброєю.

Масові зібрання протестувальників відбулися у Паркленді в Флориді, де були розстріляні 17 учнів. На демонстрацію вийшли люди у Вашингтоні, де організатори заявили, що очікують на щонайменше 24 тисячі учасників мітингу. «Марші за життя» заплановані 24 березня і в іншим американських містах.

Демонстранти також виступають за збільшення реєстрації виборців серед молоді країни. Вік для голосування в Сполучених Штатах складає 18 років.

14 лютого 19-річний колишній учень школи в американському місті Паркленд, штат Флорида, застрелив щонайменше 17 учнів і дорослих. Цей випадок пожвавив суспільну дискусію щодо обмежень на торгівлю зброєю в США.