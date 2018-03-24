Через пожежу на полігоні «Широкий лан» притягнули до відповідальності кількох посадовців – Міноборони

Через пожежу на полігоні «Широкий лан» 13 березня, в результаті якої 1 військовий загинув і 7 постраждали, до відповідальності притягнуто кількох посадовців, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні «Широкий лан», рішенням Міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб», – повідомив Гуцуляк.

Він не уточнив, про скількох саме посадовців йдеться і який ступінь їхнього покарання.

Водночас речник Міноборони додав, що зараз на полігоні тривають роботи з покращення інфраструктури для військовослужбовців.

«Це гуртожитки поліпшеного типу, розраховані на 4-6 тисяч чоловік, їдальні, культурний центр, банно-пральний комплекс, медичний та спортивний центри, будуються дороги, інфраструктура, очисні системи, трансформаторні станції, система водопостачання та водовідведення», – сказав Гуцуляк, додавши, що завершити роботи планують восени цього року.

13 березня на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали, зазнавши опіків різного ступеня тяжкості. За даними ЗСУ, причиною пожежі стало «порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час». За фактом події військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.