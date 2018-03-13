Пожежа на полігоні «Широкий лан» – прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження

У Військовій прокуратурі Південного регіону України повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про необережного знищення військового майна після нічної пожежі на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області.

У відомстві уточнили, що пожежа сталася наслідок необережного поводження одного з військовослужбовців з паливно-мастильними матеріалами в наметовому містечку, де перебували 15 військовослужбовців.

Наразі військовою прокуратурою гарнізону проводяться невідкладні слідчі дії.

Минулої ночі на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали, зазнавши опіків різного ступеня тяжкості. Як повідомили у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ, причиною пожежі стало «порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час». За фактом події військові також почали службове розслідування.