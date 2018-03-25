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25 Березень 2018, Київ 21:45
Новини | Події

Український боксер Ломаченко подарував володареві «Золотого м’яча» Роналду рукавички

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко подарував португальському футболістові, володареві «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду рукавички.

Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас в Instagram. Він опублікував відповідну фотографію.

Роналду вигравав «Золотий м’яч», найпрестижнішу індивідуальну нагороду в футболі, п’ять разів. Також гравець чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів (один раз з англійським «Манчестер Юнайтед» і три рази зі своїм теперішнім клубом – іспанським «Реал Мадридом»). У 2016 році Роналду став чемпіоном Європи разом зі збірною Португалії.

Дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко провів на професіональному ринзі 11 поєдинків, у 10 з них він здобув перемогу. За цей час українець здобув пояси чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у двох вагових категоріях – напівлегкій (до 57,1 кілограма) та другій напівлегкій (до 58,9 кілограма). Одразу кілька видань визнали українця найкращим боксером 2017 року.

Наступний бій Ломаченко проведе у легкій вазі (61,2 кілограма) проти чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) венесуельця Хорхе Лінареса. Поєдинок має відбутися 12 травня в американському Нью-Йорку.

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