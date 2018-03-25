Український боксер Ломаченко подарував володареві «Золотого м’яча» Роналду рукавички

Український боксер Василь Ломаченко подарував португальському футболістові, володареві «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду рукавички.

Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас в Instagram. Він опублікував відповідну фотографію.

Роналду вигравав «Золотий м’яч», найпрестижнішу індивідуальну нагороду в футболі, п’ять разів. Також гравець чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів (один раз з англійським «Манчестер Юнайтед» і три рази зі своїм теперішнім клубом – іспанським «Реал Мадридом»). У 2016 році Роналду став чемпіоном Європи разом зі збірною Португалії.

Дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко провів на професіональному ринзі 11 поєдинків, у 10 з них він здобув перемогу. За цей час українець здобув пояси чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у двох вагових категоріях – напівлегкій (до 57,1 кілограма) та другій напівлегкій (до 58,9 кілограма). Одразу кілька видань визнали українця найкращим боксером 2017 року.

Наступний бій Ломаченко проведе у легкій вазі (61,2 кілограма) проти чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) венесуельця Хорхе Лінареса. Поєдинок має відбутися 12 травня в американському Нью-Йорку.