Штаб АТО: бойовики стріляли 47 разів, втрат у ЗСУ немає

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 26 березня 47 обстрілів позицій ЗСУ, в результаті яких жоден український військовий не постраждав.

За даними українських військових, на донецькому напрямку бойовики напередодні стріляли в Авдіївці, Водяному, в районі Шахти Бутівка, Кам’янки, Павлополя, Пісків, Верхньоторецького, Мар’їнки, Широкина, Талаківки та Гнутова.

«На луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв наші укріплення під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.