Пакистан запевняє у відкритості щодо ядерного нерозповсюдження у відповідь на санкції США

Пакистан заявив про свою відкритість у питанні ядерного нерозповсюдження після того, як Сполучені Штати наклали санкції на сім пакистанських компаній через підозри у здійсненні ними ядерної торгівлі.

«Пакистанські зусилля у сфері експортного контролю та нерозповсюдження, а також ядерної безпеки та охорони є добре відомі», – йдеться повідомленні МЗС Пакистану 26 березня.

Ісламабад таким чином відреагував на введення з боку Бюро промисловості та безпеки США санкцій щодо 7 пакистанських компаній через те, що ті «були визначені урядом США такими, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів».

Цей крок може потенційно зашкодити бажанню Пакистану приєднатися до Групи ядерних постачальників (NSG), групи країн, які можуть торгувати ядерними технологіями. У звітах міжнародних спостерігачів раніше йшлося, що Пакистан володіє ядерною зброєю, але майже не звітує про це.