Прокуратура закликала «не піаритися» на справі вбитої юристки Ноздровської

Прокуратура Київської області закликала окремих громадян «не піаритися» на справі вбитої наприкінці минулого року юристки Ірини Ноздровської, йдеться в повідомленні на сайті прокуратури.

«Останнім часом окремі громадяни, які піаряться на горі сім’ї загиблої Ірини Ноздровської, вводять в оману суспільство своїми безпідставними та необґрунтованими акціями. Прокуратура Київської області закликає не робити піар на горі потерпілих. Прокуратура Київської області регулярно здійснює зустрічі із сторонами процесу та робить усе можливе в рамках законодавства», – повідомили в прокуратурі.

З повідомлення випливає, що останнім часом невідомі особи чинили спроби увірватися до приміщень правоохоронних органів, але ці люди «не є сторонами у кримінальних провадженнях, а тому вони не мають доступ до матеріалів ані в справі ДТП за участі Дмитра Россошанського, ані в справі про вбивство Ірини Ноздровської».

«Прокуратура Київської області для об’єктивного, повного та всебічного встановлення обставин здійснює все можливе та не потребує піару сторонніх осіб», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць дій, які прокуратура розглядає як піар з боку окремих осіб у справі Ноздровської, немає.

Тіло юристки Ірини Ноздровської у селі Демидів на Київщині знайшли 1 січня. 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві жінки – Юрія Россошанського, батька Дмитра Россошанського, якого в травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі за скоєння ДТП, у якому загинула сестра Ноздровської. 5 березня Прокуратура Київської області повідомила, що Юрію Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.