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27 Березень 2018, Київ 12:00
Новини | Політика

Прокуратура закликала «не піаритися» на справі вбитої юристки Ноздровської

Портрет вбитої юристки Ірини Ноздровської

Прокуратура Київської області закликала окремих громадян «не піаритися» на справі вбитої наприкінці минулого року юристки Ірини Ноздровської, йдеться в повідомленні на сайті прокуратури.

«Останнім часом окремі громадяни, які піаряться на горі сім’ї загиблої Ірини Ноздровської, вводять в оману суспільство своїми безпідставними та необґрунтованими акціями. Прокуратура Київської області закликає не робити піар на горі потерпілих. Прокуратура Київської області регулярно здійснює зустрічі із сторонами процесу та робить усе можливе в рамках законодавства», – повідомили в прокуратурі.

З повідомлення випливає, що останнім часом невідомі особи чинили спроби увірватися до приміщень правоохоронних органів, але ці люди «не є сторонами у кримінальних провадженнях, а тому вони не мають доступ до матеріалів ані в справі ДТП за участі Дмитра Россошанського, ані в справі про вбивство Ірини Ноздровської».

«Прокуратура Київської області для об’єктивного, повного та всебічного встановлення обставин здійснює все можливе та не потребує піару сторонніх осіб», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць дій, які прокуратура розглядає як піар з боку окремих осіб у справі Ноздровської, немає.

Тіло юристки Ірини Ноздровської у селі Демидів на Київщині знайшли 1 січня. 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві жінки – Юрія Россошанського, батька Дмитра Россошанського, якого в травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі за скоєння ДТП, у якому загинула сестра Ноздровської. 5 березня Прокуратура Київської області повідомила, що Юрію Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

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