Шкіряк прогнозує появу у справі Ноздровської нових підозрюваних – ЗМІ

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф», що у справі про вбивство правозахисниці Ірини Нозровської можуть з’явитися нові підозрювані. За його словами, йдеться про людей, які знали про вбивство, але не повідомили поліцію.

«Слідство не завершено, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність», – заявив він, уточнивши, що наразі про підозру їм не оголошували.

Тіло юристки Ірини Ноздровської у селі Демидів на Київщині знайшли 1 січня. 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві жінки – Юрія Россошанського, батька Дмитра Россошанського, якого в травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі за скоєння ДТП, що спричинило смерть людини. Як повідомили у поліції, на тілі загиблої знайшли його ДНК.

У МВС додали, що свідчення затриманого перевіряються: «аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій».

Тим часом, 11 січня відбулася прес-конференція Анастасії Ноздровської і її представників, під час якої дівчина припустила, що усіх ввели в оману версією про вбивство її матері Юрієм Россошанським. Вона наголосила, що його свідчення не збігаються із матеріалами справи. Також адвокати Ноздровської заявили про стеження за ними.

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня минулого року Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на новий судовий розгляд. Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого 2018 року.