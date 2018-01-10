Радіо Свобода Daily: Прощання з Ноздровською й арешт підозрюваного в її вбивстві Россошанського

Арешт для Россошанського

У селі Демидів на Київщині попрощалися з юристкою Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня. Люди зібралися біля будинку, де мешкала Ноздровська. Вона займалася справою про загибель своєї сестри в ДТП, яку у вересні 2015 року збив автомобіль, за що відбуває ув'язнення Дмитро Россошанський.

У цей час Вишгородський районний суд Київської області взяв під варту строком на два місяці Юрія Россошанського – батька Дмитра Росошанського. Обвинувачений у вбивстві Ноздровської заявив, що згоден з підозрою, але проти арешту. Він «не розкаюється у скоєному й не збирається каятися», – написав після спілкування з чоловіком перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Родичі та адвокати не довіряють результатам слідства. Останні стверджують, що досі не мають доступу до матеріалів справи і знають про факти, які суперечать офіційній версії.

Спалах кору в Києві: чи винен цирк?

У Києві стався спалах кору (раніше це відбувалося в кількох областях України). Батьки хворих на кір стверджують, що діти напередодні відвідали цирк «Кобзов» в одні й ті самі дні. Кажуть, що мають інформацію, наче працівники цирку заразилися напередодні на гастролях. Поширену інформацію в цирку «Кобзов» називають не чим іншим, як чутками та наклепом, що спричиняє збитки діловій репутації закладу. В цей час лікарі-інфекціоністи зауважують – нікого звинувачувати не варто, якщо самі не провели обов’язкового щеплення від кору.

Далі ми вибрали для Вас декілька міжнародних новин.

У Польщі набувають чинності нові правила працевлаштування іноземців. Зокрема, декларації про намір працевлаштувати іноземця, які були безкоштовні, замінять платні дозволи на сезонні роботи, зокрема – рільництво, садівництво, роботу в туристичній та гастрономічній галузі. Про наслідки нововведення тут.

Крім того, до нового польського уряду Польщі не увійшов міністр Вітольд Ващиковський, який заявляв, що «з Бандерою Україна не вступить у ЄС».

КНДР відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри, які в лютому відбуватимуться в Південній Кореї. Про це країни домовилися під час перших за понад два роки офіційних переговорів.

А в Туркменистані заборонили чорні авта, бо «приносять нещастя». Тепер місцевим автомобілістам потрібно отримати спеціальні дозволи на перефарбування автомобілів у білий колір і на нову реєстрацію.

А завершити хочемо коротенькою підбіркою матеріалів-цікавинок.

Вчені виростили людський м'яз зі стовбурових клітин. Таке відкриття може допомогти хворим із дегенеративними захворюваннями м'язів, пишуть дослідники.

Другий лінк про «М’ясо без м’яса». Таке існує й набуває популярності. Більш того, це вже навіть стало новим трендом Кремнієвої долини. Компанії інвестують в це мільйони і причина дещо складніша, ніж просто спроба уникнути вбивства тварин. Яка? Дізнаєтесь за лінком.

Штучний інтелект може розв’язати війну з допомогою фейкових новин. Навіть у текстовій формі дезінформація та боротьба з нею стали справжнім викликом сьогодення, але що робити, коли предметом маніпуляції можуть стати сфабриковані відео-звернення лідерів країн, які можуть публічно закликати, наприклад, до бойових дій?

Будьте пильні і не дайте ввести себе в оману

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