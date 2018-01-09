Спалах кору в Києві: чи винен цирк?

У Києві стався спалах кору (раніше це відбувалося в кількох інших областях України). З початку року до стаціонару столиці потрапили 12 дітей. Батьки хворих на кір стверджують, що діти напередодні відвідали цирк в одні й ті самі дні. Кажуть, що мають інформацію, наче працівники цирку заразилися напередодні на гастролях. В самому розважальному закладі інформацію поки що ніяк не коментують, а лікарі-інфекціоністи зауважують – нікого звинувачувати не варто, якщо самі не провели обов’язкового щеплення від кору.

Під час антракту, коли діти сидять у залі, вони починають прибирати манеж. Видно, як пилюка підіймається до самого купола

Квиток у цирк «Кобзов» для деяких дітей був подарунком на свята перед Новим роком, але в результаті діти провели новорічні і різдвяні дні в лікарні. Батьки дітей, які захворіли на кір, вже у лікарні з’ясували спільний факт – всі вони відвідали виставу цирку в період із 22 до 25 грудня. До цирку та міської влади написали листи, аби вони звернули увагу на санітарний стан своїх приміщень.

«Як мінімум, що в них не нормально, так це те, що під час антракту, коли всі діти сидять у залі, вони починають прибирати манеж. І роблять це не пилососом, а віником. На тлі прожекторів видно, як пилюка підіймається до самого купола», – розповіла Радіо Свобода мати дитини з лікарні Тетяна Клішина.

Історіями хвороби батьки активно діляться в соціальних мережах. Там же з ними спілкуються і лікарі.

​Ольга Кобевко, працівник обласної лікарні в Чернівцях, пише, що кір у працівників цирку «Кобзов» виявили, начебто, ще під час гастролей у Чернівцях, декілька співробітників цирку при цьому відмовились від госпіталізації і поїхали.

Цирк «Кобзов»: це брудні та безпідставні звинувачення

Радіо Свобода звернулося із запитом до цирку «Кобзов». Нам відповіли, що всі ці звинувачення безпідставні і є намаганнями конкурентів знищити організацію. До того ж поширену інформацію в цирку «Кобзов» називають не чим іншим, як чутками та наклепом, що спричиняє збитки діловій репутації закладу.

Ми не вважаємо це правдивою інформацією, ми не маємо навіть жодних підтверджень, що ця особа існує та відвідувала шоу нашого цирку

«Пост у фейсбуці від людини, котра зареєструвалась на сайті 4 дні тому і одразу написала публікацію, яка за собою не несе ніяких обґрунтованих передумов та підтверджень. Ми не вважаємо це правдивою інформацією, ми не маємо навіть жодних підтверджень, що ця особа існує та відвідувала шоу нашого цирку, всі спроби зв’язатися з людиною були марні, ми намагалися відшукати, де вона працює, але ніяких контактів немає», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Чому хворіють щеплені?

Лікар – дитячий інфекціоніст Федір Лапій – наголошує, що подібне могло б статися із будь-яким масовим закладом, тож не варто звинувачувати цирк. Головна проблема – це відсутність щеплень від кору у дітей та дорослих.

Коли дитина щеплена другою дозою, тобто двічі, вона захищена в 98% випадків

Та серед тих дітей, які захворіли в Києві, була й дитина, щеплена від кору. Федір Лапій пояснює це так: «На першу дозу вакцини відповідають приблизно 90-95%, тобто 5-10% дітей, щеплених однією дозою, не набувають імунітету. Коли дитина щеплена другою дозою, тобто двічі, вона захищена в 98% випадків».

Двоє зі ста дітей, які не відповідають на дві дози вакцини, в такому разі захищені тим, що є високе охоплення щепленням.

Перша доза вакцини проти кору в Україні вводиться з 12 місяців життя, друга за календарем – в 6-літньому віці, зауважує Федір Лапій.

Лікар каже, що вакцина проти кору, краснухи та свинки, яку використовують в Україні, сучасна. Її використовують у багатьох країнах Євросоюзу, вона вироблена в Бельгії і вважається кращою в світі в плані формування імунітету, зазначає він.

У своїй практиці він часто стикається з випадками, коли довідку про щеплення батьки отримували номінально – через хабар, аби надати її в дитячі садочки чи інші заклади. Тож оцінити відсоток тих, хто отримав щеплення, а хто ні – практично неможливо, констатує Лапій.

Батьки дітей, які захворіли на кір у Києві, зазначають, що в одних випадках лікарі відразу діагностували цю хворобу і негайно госпіталізували, в інших – ставили діагнози, наприклад, алергії та відмовляли в госпіталізації. Врешті батьки звертались до інших лікарів, які вже наполягали на стаціонарному лікуванні.

Загалом в інфекційній дитячій лікарні Києва, станом на 9 січня, перебуває 14 дітей із захворюванням на кір. Дванадцять із них надійшли до стаціонару з початку цього року. Лікарі та представники київської влади радять утриматися від відвідування масових заходів. З’явилися повідомлення і про випадки поширення кору у дитячих садочках Києва.