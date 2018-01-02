Справа Ноздровської: ініціативна група контролюватиме розслідування

Біля управління Національної поліції Київської області активісти й правозахисники провели акцію із закликом знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської. Вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку 30 вересня 2015 року збив племінник голови суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Основна версія поліції – навмисне вбивство.

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Ірина Ноздровська була під час процесу захисником інтересів своєї родини і особисто збирала докази на захист сестри.

У травні 2017 року Дмитра Росошанського засудили до семи років ув’язнення, але його захист подав апеляцію, а 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив Россошанському в амністії й продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Юристка востаннє виходила на зв'язок 29 грудня, а 1 січня її знайшли мертвою на Київщині.

За фактом убивства Ноздровської Вишгородський відділ поліції в Київській області розслідує кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов під час акції повідомив, що правоохоронці допитали близько 50 осіб у справі про вбивство юристки. Основна версія слідства – навмисне вбивство.

Після огляду місця події тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер

«Після огляду місця події тіло було направлено на судово-медичну експертизу. З метою встановлення характеру тілесних пошкоджень, причини смерті. Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер, які стоять по шляху маршруту Ірини. Оперативний підрозділ піднятий по тривозі», – зазначив Ценов.

Заяви громадськості

Із заявою виступила коаліція громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ». У тексті заяви зазначено, що громадськість вимагає від влади ефективного розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської та всіх інших резонансних випадків тиску й побиття громадських активістів.

«Сама заява стосується не тільки справи Ноздровської, а в цілому фактів переслідування людей, які займаються правозахистом і розслідуванням резонансних справ. Перші два пункти стосуються саме юристки Ірини Ноздровської, а третій і четвертий – це вимоги до Генпрокуратури та президента звернути увагу й засудити такі факти», – розповіла представниця організації «Восток SOS» Олександра Дворецька.

Зокрема, у заяві активісти закликають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти справу під особистий контроль, а голову Національної поліції провести ефективне слідство й публічно відзвітуватися про результати розслідування. Для розслідування справи призначити слідчих, які не пов’язані з Вишгородом.

Ініціативна група, що контролюватиме розслідування

Під час акції біля Нацполіції сформували ініціативну групу, яка здійснюватиме громадський контроль за розслідуванням справи. Її очолив голова громадської організації «Національно-патріотичний рух України» Михайло Ковальчук.

Серед учасників ініціативної групи дружина Ковальчука й подруга Ноздровської Ольга Ковальчук, активістка Лідія Гончаренко, журналіст Володимир Тимофійчук, а також народний депутат Мустафа Найєм. За словами Ковальчука, до справи також долучилися адвокати від депутатів Верховної Ради.

Єдина функція нашої ініціативної групи – якнайшвидше знайти вбивцю чи вбивць і притягти їх до відповідальності

«Єдина функція нашої ініціативної групи – якнайшвидше знайти вбивцю чи вбивць і притягти їх до відповідальності», – наголосив Михайло Ковальчук.

Другого січня у Вишгороді запланована зустріч ініціативної групи з керівником управління поліції Київської області Дмитром Ценовим для обговорення відомих деталей справи.

Три версії вбивства

Прокуратура Київської області повідомила, що поліція отримала вказівки ретельно відпрацювати осіб, які погрожували вбитій юристці, а також тих, хто контактував із загиблою напередодні її зникнення.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що для розслідування вбивства юристки створена оперативно-слідча група, до складу якої ввійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Після попередньої судово-медичної експертизи відпала версія про зґвалтування

Представник Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович повідомляв, що поліція розглядає чотири версії вбивства юристки Ірини Ноздровської: вбивство в зв'язку зі справою Россошанського, вбивство правозахисниці на професійному ґрунті, побутовий конфлікт та зґвалтування. Однак останню версію спростував Мустафа Найєм повідомивши, що «після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування».

Своє занепокоєння інцидентом висловило посольство США в Україні, а міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що вбивство юристки є тестом для суспільства на здатність захистити жінок-активісток.