Мерія: у Дніпрі назріває «сміттєвий колапс»

Міська рада Дніпра заявляє, що через недобросовісність приватної компанії-монополіста з вивезення твердих побутових відходів виникла серйозна сміттєва проблема: на подвір’ях багатоквартирних будинків накопичились гори сміття.

У багатьох районах міста відходи не вивозили по кілька тижнів.

За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, проблеми з вивезенням сміття виникли через нездатність підприємства «Дніпрокомунтранс» якісно виконати свої обов’язки.

«Підприємство не здатне якісно надавати послуги, але договору з містом вони розривати поки що не хочуть», – сказав Лисенко. За його даними, найскладніша ситуація зі сміттям зараз у мікрорайонах «Перемога», «Тополя», «Сонячний».

Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що «сміттєвий колапс» у місті спланований компанією, яка займається вивезенням сміття, для того, щоб домогтися від міської влади дозволу на підвищення тарифів на свої послуги.

«Ця причина – приватна монополія компанії, кінцевим власником якої є один із впливових чиновників облради. Уже кілька місяців ця компанія шантажує міську раду, вимагаючи багаторазово збільшити тариф на ввезення сміття. Фактично, ця публіка хоче залізти в кишеню до кожного з вас. Розуміючи, що я не дозволю це зробити, вони вирішили використати методи італійської мафії», – написав міський голова на своїй сторінці Facebook.

Керівник компанії «Дніпрокомунтранс» Валерій Лубінський відкинув звинувачення у саботажі і заявив, що сміттєвий колапс склався через несприятливі погодні умови: сміттєвози не можуть заїжджати на подвір’я будинків, де не був розчищений сніг.

Як варіанти вирішення проблеми мерія розглядає оголошення нового тендеру на ввезення сміття у місті, в якому будуть брати участь комерційні підприємства, а також створення комунального підприємства з вивезення сміття, якому допомагатимуть підрядні організації.

Ще в січні в міській раді заявляли, що таке підприємство може бути створене у травні нинішнього року, коли місто закупить партію з 29 сучасних сміттєвозів, адже «чинний підрядник не може впоратися».

Раніше в мерії Дніпра заявляли, що через те, що послуга надається неякісно, переглядати тарифи на вивезення твердих побутових відходів у місті наразі не планують. Тарифи залишаються незмінними упродовж кількох років, зокрема, мешканці багатоповерхових будинків і приватного сектор сплачують близько 10-12 гривень в місяць з однієї особи.