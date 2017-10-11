Сміття «посварило» владу у Львові

Львів – Четвертий місяць у Львові вивезенням сміття займається обласна влада. Через сміттєву кризу наприкінці червня цього року Львівська міська рада передала повноваження з вивезення відходів обласній адміністрації. Але порозуміння між міськими та обласними чиновниками у вирішенні проблеми утилізації сміття немає. Чи матиме місто сміттєпереробний комплекс і коли? Чи є інвестори, які готові вкласти гроші у будівництво такого заводу для майже мільйонного міста?

Чотири місяці тому Львів потопав у смітті. Критична і небезпечна ситуація у місті спричинила те, що міська влада передала на два роки повноваження з вивезення відходів Львівській облдержадміністрації. Сміттєві майданчики очищені. І на сьогодні шість перевізників щоденно вивозять відходи зі Львова на 15 полігонів Львівщини та в інші регіони. У середньому, за даними обласної влади, за добу жителі міста викидають 580 тонн сміття. Раніше міська влада говорила про 650 тонн. За тонну сміття полігонам перевізники платять від 119 до 550 гривень.

Із передачею повноважень на вивезення сміття зі Львова миттєво припинилось блокування полігонів, протести громадських активістів та інформаційні приводи у медіа. Таку ситуацію у міській раді пояснюють політичним тиском із боку центральної влади, що чинився на власників полігонів.

Реально вивозять на ті самі полігони, є пряме керування, везуть за межі області за тими самими договорами, на ті самі полігони, на тих самих умовах. А наші машини з мигалками зупиняли

«Реально вивозять на ті самі полігони, є пряме керування, везуть за межі області за тими самими договорами, на ті самі полігони, на тих самих умовах. А наші машини з мигалками зупиняли», – говорить Сергій Бабак, керівник департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

У облдержадміністрації не заперечують, що 80% сміття з міста перевізники вивозять за межі області, бо діють раніше укладені угоди з власниками полігонів.

Міська влада скинула все на рівень перевізників. Все відбувалось хаотично, незаконно викидали сміття. Ми запровадили контроль, зважуємо сміття, встановили три ваги

«Міська влада скинула все на рівень перевізників. Все відбувалось хаотично, незаконно викидали сміття. Ми запровадили контроль, зважуємо сміття, встановили три ваги – на «Шуварі», вулиці Шевченка і ЛКП «Збиранка». Знаємо кожну машину, якщо навіть десь знайдуть скинуте сміття, то можемо вичислити, хто це міг зробити», – каже Назарій Романчук, директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної адміністрації.

Обіцяють три сміттєпереробні заводи в області

Обласна влада зобов’язалась перейти на системну переробку та утилізацію твердих побутових відходів і обіцяє збудувати три сучасні сміттєпереробні комплекси на Львівщині, де б перероблялось сміття, вироблялась електроенергія. Для цього мають бути знайдені земельні ділянки і має бути згода місцевої громади. За словами Назарія Романчука є три інвестори – з України, Польщі та Австрії, які подали проекти будівництва заводів за власні гроші. Їм запропонували оглянути 17 земельних ділянок на Львівщині. До кінця року область мала б визначитись із правом власності землі і разом із інвесторами знайти порозуміння з громадами.

Ми проти нових полігонів і виділення для цього земельної ділянки. Ми за будівництво сміттєпереробних комплексів

«Ми проти нових полігонів і виділення для цього земельної ділянки. Ми за будівництво сміттєпереробних комплексів і щоби в області залишились 4-6 полігонів, які мають ресурс, діють, але їх впорядкувати і там захоронювати відходи, які не піддаються переробці», – пояснив Назарій Романчук.

Однак у міській раді наголошують на необхідності виділення землі для нового полігону. Посадовець міськради Сергій Бабак зауважив, що на сьогодні місто не має інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу. А проекти, з якими звернулись численні фірми, несерйозні – зазвичай це пропозиції містові придбати обладнання.

«Область дає земельну ділянку на полігон, ми вкладемо кошти – і це буде для Львова і прилеглих регіонів. Якщо ми це почнемо робити, то вирішимо проблему на 30 років. Львів не знайде такої ділянки у місті. Земельної ділянки немає. Щоб будувати сміттєпереробний комплекс, потрібна власність на землю», – говорить Сергій Бабак.

Порозуміння немає, як і концепції

І у міській раді, і в обласній адміністрації не приховують, що між двома органами влади відсутнє повне розуміння щодо вирішення сміттєвої проблеми. Попри те, що у липні Львівська облрада затвердила програму заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами Львова на 2017-2019 роки, але це загальний документ, який не відповідає на численні запитання, зокрема й ті, які цікавлять інвесторів. На сьогодні немає узгодженої концепції поводження з відходами, не лише побутовими, що викидають люди, прописаних кроків дій, які б відповіли чітко на запитання про власність на сміття – від людей до перевізника, до заводу; морфологію сміття, тобто які відходи отримає інвестор для переробки; об’єм гарантованого сміття; яку технологію для переробки застосовуватимуть (спалювання, біологічний спосіб чи інший сучасний метод), бо від цього залежить вартість переробки, а відтак і тариф для населення.

Допоки не буде узгоджено концепцію поводження з усіма відходами, доти не знайти серйозного інвестора для будівництва заводу, наголошує колишній депутат Львівської міськради Яромир Самагальський.

Якщо буде сміттєпереробний завод, кожна машина проходитиме через ваги, щодня завод видаватиме довідку про морфологію сміття, скільки чого

«Земельну ділянку слід шукати під технологію переробки. Концепція має бути ухвалена облрадою – і лише після цього мають будуть проекти. Тобто, там має бути сказано про заводи, що з переробкою, залишками тварин, медичними відходами, хімічною промисловістю. Там все має бути прописано. Вже у її межах тендери на будівництво заводу. Якщо буде сміттєпереробний завод, кожна машина проходитиме через ваги, щодня завод видаватиме довідку про морфологію сміття, скільки чого», – вважає Яромир Самагальський.

У Європі відмовляються від сміттєзвалищ. У Німеччині, Швеції переробляють 95-99% відходів, зі сміття виробляють електроенергію, застосовують найкращі технології переробки сміття, які б не шкодили людям і природі

Він переконаний, що проблема сміття загалом в Україні мала б бути державною справою. Бо ситуація у Львові є лише відображенням загальної ситуації в усій країні. У Європі відмовляються від сміттєзвалищ. У Німеччині, Швеції переробляють 95-99% відходів, зі сміття виробляють електроенергію, застосовують найкращі технології переробки сміття, які б не шкодили людям і природі.

До 30 червня 2019 року облдержадміністрація займатиметься вивезенням і утилізацією львівського сміття. Кожен день – це зволікання часу. Бо сміттєпереробний комплекс будується 2-2,5 роки. Хоча його можна запускати поетапно. Однак кожен день наближатиме і до виборів, політичні протистояння лише шкодитимуть вирішенню проблеми.