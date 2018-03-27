Поліція заявляє про проблеми через «правки Лозового»

Поліція заявляє про проблеми через так звані «правки Лозового» до Кримінально-процесуального кодексу.

За словами правоохоронців, аналіз діяльності слідчих підрозділів свідчить, що впродовж 10 днів в Україні судами розглянуто в середньому близько 60 відсотків клопотань про проведення експертиз, направлених слідчими Нацполіції.

«У нас за ці 10 днів зафіксовано 7782 факти смерті громадян. Слідчими розглянуто 5849 фактів. Тобто це не є проблематикою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1 949 фактів. І саме тут маємо певні складнощі», – сказав начальник головного слідчого управління Віталій Невгад.

Він додав, що фактично за всіма цими випадками смертей (1925 із 1949) призначені експертизи.

«Проте наразі від судів отримано дозволів на видачу тіл для захоронення протягом доби – 794 дозволи (41% від загальної кількості наданих клопотань), протягом двох діб – 753 (39%), на третю добу – 259 дозволів (13%). Крім того, фіксуються терміни більше чотирьох діб – це понад 120 дозволів (або 6,5% від кількості поданих клопотань)», – заявили в поліції.

За словами Невгада, «кількість клопотань в судах з кожним днем буде зростати».

«Друге – можливість направлення подань в суди у вечірній час або у вихідні дні. Це теж поки у деяких регіонах є проблемою», – зазначив поліцейський.

Він додав, що в умовах змін до КПК слідчі підрозділи поліції повинні налагодити ефективну взаємодію з судами та прокуратурою.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила внесення змін до низки кодексів, зокрема Кримінального процесуального кодексу. Під час ухвалення закону було враховано правки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Відповідно до змін, тепер слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого. Також були змінені строки досудового розслідування.

Ці зміни до Кримінального процесуального кодексу набули чинності 15 березня. «Правки Лозового» критикували правоохоронні органи.