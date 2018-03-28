Штаб АТО: бойовики стріляли 32 рази, втрат у ЗСУ немає

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 27 березня 32 обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких жоден український військовий не постраждав, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, на донецькому напрямку бойовики напередодні стріляли в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці, Гнутовому, Авдіївці, Талаківки, Павлополя, Водяного, Пісках, Широкині, Шахті Бутівка та Кам’янці.

Згідно з повідомленням штабу, обстріли також тривали на луганському напрямку – під вогонь бойовиків потрапили Новолуганське, Луганське і Зайцеве.

В угрупованні »ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі села Соснівське. На сайтах угруповання «ЛНР» поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.