ДПСУ: російський курсант, військовий ФСБ попросив статус біженця в Україні

Державна прикордонна служба України заявляє, що курсант російського прикордонного училища, військовослужбовець ФСБ Росії попросив статус біженця в Україні.

Як повідомляє прес-центр служби, Сергій Удовиченко, який днями на пункт пропуску «Гоптівка» при в’їзді в Україну заявив, що потребує визнання політичним біженцем.

«Встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. У ході подальшого спілкування виявилося, що громадянин Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії», – йдеться у повідомленні служби.

Прикордонники зазначають, що Удовиченко, за його словами, неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента Росії остаточно вирішив виїхати до України.

Наразі вирішується питання про надання громадянину Удовиченку статусу біженця, додають у ДПСУ.

Прикордонники не вперше повідомляють про те, що громадяни Росії попросять про притулок в Україні. Проте раніше прізвища цих людей у Держприкордонслужбі не уточнювали.

За даними Державної міграційної служби, за останній рік станом на червень 2017 року до 100 громадян Росії попросили про притулок в Україні.

З 2011 року в Україні передбачено дві форми захисту: статус біженця і додатковий захист. Проте, як йдеться у звіті представництва УВКБ ООН в Україні, частка осіб, які отримають додатковий захист, невелика. Громадянство України можуть отримати особи, які прожили в країні більш ніж 3 роки із статусом біженця, додатковий захист наразі права на українське громадянство не надає.