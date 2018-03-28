Трамп заявив, що чекає на зустріч із Кім Чен Ином після його візиту до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином після його візиту до Китаю.

«Отримав минулої ночі повідомлення від Сі Цзиньпіна (лідера Китаю – ред.), що його зустріч із Кім Чен Ином була дуже хорошою і що Кім чекає на зустріч зі мною. Водночас, на жаль, максимальні санкції та тиск повинні підтримуватися будь-якою ціною», – написав Трамп у Twitter.

28 уряд Китаю повідомив, що Кім Чен Ин здійснив візит до Пекіна і зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, що стало його першою іноземною поїздкою з часу початку правління в 2011 році. Офіційне інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа» повідомило, що Кім Чен Ин заявив про свою прихильність «денуклеризації на Корейському півострові».

Аналітики стверджують, що візит голови КНДР є доказом його прагнення вийти з ізоляції і скасувати обтяжливі міжнародні санкції, введені через випробування ядерних бомб і міжконтинентальних балістичних ракет. Оглядачі не виключають, що Кім Чен Ин, ймовірно, захотів проконсультуватися з найбільшим союзником перед запланованими зустрічами з президентами США і Південної Кореї – за кілька тижнів до американо-північнокорейського саміту.