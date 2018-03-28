Росія: помер син конструктора зброї Калашникова

У Росії у віці 75 років помер Віктор Калашников, син конструктора стрілецької зброї Михайла Калашникова, повідомив Іжевський державний технічний університет імені М.Т. Калашникова.

Віктор Калашников народився 16 липня 1942 року.

В університеті заявили, що Калашников-молодший здійснював дослідження, присвячені автоматові, названому на честь його батька, «виявив низку факторів, що впливають на стійкість, довговічність і безвідмовність виробу, розробив ряд вузлів і деталей на рівні винаходів».

Його батько помер у грудні 2013 роботу. Михайло Калашников відомий насамперед як автор автомата АК-47. За оцінками, наразі в обігу близько 100 мільйонів автоматів цієї марки.

У 2017 році Калашникову відкрили пам'ятник у Москві.

За повідомленнями ЗМІ, за півтора роки до смерті Калашников написав патріарху РПЦ Кирилу лист, у якому розкаюється за смерті людей, які загинули від розробленої ним зброї.