Американська гвинтівка для українського солдата: чи замінить ЗСУ радянський автомат Калашникова?

Американська гвинтівка замість радянського автомата. Український державний концерн і одна з американських компаній спільно розробили зброю, яка в майбутньому може витіснити знаменитий автомат Калашникова. «Донбас.Реалії» розбиралися, чи приживеться така новинка в українській армії і як радянські та російські напрацювання бойовики видають за зброю власного виробництва

Четвертий рік війни на Донбасі в руках українського військового автомат Калашникова. Надійність – головна характеристика АК, про яку говорять на фронті.

«З нього стріляється постійно, немає таких моментів, коли він не використовується. З мінусів тут нічого немає: безвідмовний, дуже рідко клинить» – розповідає Микола, військовослужбовець Збройних сил України. До американських гвинтівок у військового ставлення скептичне.

Якби мені доводилось з тою самою М16 залазити-вилазити, то вона би поламалася, тому що там багато пластмаси

«Я навідник-оператор БМП, якби мені доводилось з тою самою М16 залазити-вилазити, то вона би поламалася, тому що там багато пластмаси, а в АК – все суцільно метал» – додає військовослужбовець.

Однак в «Укроборонпромі» і американській компанії Aeroscraft вже працюють над новою зброєю для української армії. Вперше її представили у жовтні цього року. Це – модель М-4 WAC-47. Фактично це та ж американська гвинтівка М4 (це менш громіздкий і сучасніший варіант американської М16), але пристосована до українських потреб.

Суперечкам, що краще: радянський автомат або американська гвинтівка, десятки років.

Але в українських реаліях головна відмінність, наприклад АК-74 і М16, – це калібр патронів. Особливість нової гвинтівки в тому, що вона передбачає швидку адаптацію під різні калібри, які використовуються в Україні та в країнах НАТО.

«Дуже хороша модель. Набагато зручніша за наш Калашников. Менше хитає під час стрільби. Спуск легший. Менша віддача. І вага набагато менша, на кілограм десь, ніж АКМ», – розповів боєць Нацгвардії Дмитро під час тестових стрільб.

Експерти також відзначають, що американська гвинтівка є більш зручною у користуванні.

«За ергономікою, за кучністю стрільби, що дуже важливо, вона краща за автомат АК-74», – зауважує експерт центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Ігор Федик.

У стратегічному дослідницькому інституті США Heritage Foundation, який займається широким спектром питань громадської політики, окрім переваг у бою наголошують на політичній складовій використання спільної американько-української зброї.

Чи маєте ви намір бути на стороні Заходу і НАТО? Це політичний вибір, а не тільки порівняння двох видів зброї

«Важливо розуміти, яке майбутнє у вашої країни. Чи розраховуєте ви на військові поставки, отримання боєприпасів, і, головне, на взаємодію на полі бою, з використанням зброї радянських часів, або ви маєте намір бути на стороні Заходу і НАТО. Запитайте – «А з ким ви маєте намір співпрацювати?». І це політичний вибір, а не тільки порівняння двох видів зброї», – наголошує експерт Heritage Foundation Дакота Вуд.

Пронатівська економія

За твердженням експертів, головна особливість нової гвинтівки М-4 WAC-47 – вона ідеально підходить для перехідного періоду та дасть змогу зекономити чимало коштів, якщо рішення про переозброєння буде прийняте.

Це економить гроші, а ще – дає можливість використовувати ті боєприпаси, які в Україні вже є

«Якщо я заміню цю деталь, а коштує вона близько 125-ти доларів та заміню стовбур (верхню частину), то зброя зможе стріляти, використовуючи патрони меншого калібру. Ви витрачаєте 5-6 сотень доларів при такому сценарії, а нова зброя коштує від восьмиста до тисячі доларів. Це економить гроші, а ще – дає можливість використовувати ті боєприпаси, які в Україні вже є», – каже Дакота Вуд.

Водночас більшість аналітиків впевнені, що впровадження в Україні зброї натівського зразка не може відбуватися швидко.

«Якщо ми впроваджуємо стандарти НАТО, то зараз повинен бути певний перехідний варіант, тому що, припустимо, відразу відмовитися від автомата Калашникова ми не в змозі», – каже військовий експерт Олег Жданов.

Синонім військової реформи в Україні

Перехід на стандарти НАТО – фактично синонім військової реформи в Україні. Дорожньою картою цих змін став «Стратегічний оборонний бюлетень». Влітку минулого року його підписав президент і окреслив напрямки розвитку армії на найближчі роки.

«Оперативна ціль: уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки. Очікуваній результат: основні зразки озброєння та спеціальної техніки приведені у відповідність із стандартами держав-членів НАТО», – йдеться у документі.

«Власні» розробки бойовиків

Бойовики на окупованій частині сходу України тим часом заявляють про власні збройні розробки. Ватажок угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним, Олександр Захарченко час від часу роздає соратникам пістолети під назвою «Оплот». За його твердженням, «тут все до гвинтика, дроту і пружинки, складається з наших матеріалів».

«Скоріше за все, були використані якісь напрацювання ще з радянських часів, тому що такий радянський варіант опрацьовувався у сімдесятих та вісімдесятих роках в одному з НДІ Макіївки», – зауважує військовий експерт Михайло Жирохов.

Особливість цього пістолета, також змінний ствол з калібру 7.62 на 9.19 міліметрів. В іншому, на думку експерта, це радянський пістолет ТТ.

«Цілком ймовірно тоді, що вони змогли освоїти виробництво цього ствола і відбувається просто переробка пістолетів ТТ. Але випустити їх сотню, дві – це нереально, тобто немає таких потужностей», – припускає експерт.

Ще одне нібито ноу-хау бойовиків на Донбасі – невелика установка реактивного залпового вогню. Втім придумали її, за словами Олега Жданова, задовго до появи російських найманців на сході України.

«Це стволи з пакету «Град», встановлені на лафет для того, щоб зарядити чотири стволи та вискочити на позицію. Чотири постріли зробили на дальність до 20 кілометрів, тут же згорнулися. Така практика швидкої війни прийшла до нас з Близького Сходу», – пояснює експерт Олега Жданов.

Але єдине масове виробництво зброї на окупованих територіях – пускові установки для ракет системи «Град», які називають «Партизан-П». За словами військово експерта Михайла Жирохова, труби до неї виготовляти можуть в Харцизьку, а збирають установку в Кальміуському (раніше Комсомольське).

«Їхнє серійне виробництво дуже просте: труба певного діаметру ріжеться на шматки та зварюється тринога», – додає він.

Зараз все, що ми бачимо – це вимушені заходи, імпровізація – експер

В цілому ж, за словами експерта, робити зброю угрупованням «ЛНР» і «ДНР» при налагоджених поставках з Росії немає сенсу. А от українському командуванню варто задуматися вже зараз – які патрони і в який автомат заряджати, коли радянські запаси вичерпаються.

Зараз все, що ми бачимо – це, за великим рахунком, просто вимушені заходи, імпровізація

«Зараз все, що ми бачимо – це, за великим рахунком, просто вимушені заходи, імпровізація, скажімо так. Якщо говорити про майбутнє, то певний західний зразок потрібно приймати, будувати патронний завод під західні патрони і спокійно далі розвивати нашу армію», – каже Михайло Жирохов.

За даними «Донбас.Реалії», зараз в ЗСУ всього 4 нових гвинтівки М4. Військовослужбовцям ще належить їх тестувати, а це, як правило, довготривалий процес. Тож, ймовірно, автомат Калашникова буде головною зброєю українського солдата на фронті ще не один рік.

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