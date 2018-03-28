Суд почав розглядати по суті справу Коханівського

Святошинський районний суд Києва почав розглядати по суті справу лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, якого звинувачують у хуліганстві.

Як повідомляє прес-служба суду, під час засідання встановили порядок дослідження доказів.

У першу чергу суд планує дослідити письмові докази сторін, після цього суд допитає потерпілого у справі, надалі – свідків, лише після цього відбудеться допит обвинувачуваного Коханівського, який виявив бажання давати суду показання тільки після дослідження всіх письмових доказів, допиту потерпілого і всіх свідків.

Після клопотання прокуратури про оголошення перерви для підготовки письмових доказів суд призначив наступне засідання на 18 квітня.

21 жовтня 2017 року Микола Коханівський був затриманий через інцидент зі стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з Русланом Качмалою в Києві. Святошинський райсуд три дні обирав йому запобіжний захід і врешті посадив під цілодобовий домашній арешт. Пізніше до Коханівського застосували домашній арешт у певний час доби без застосування електронних засобів контролю.

Микола Коханівський заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – хуліганство із застосуванням зброї. Серед причин суперечки з Качмалою він називав ситуацію з гуртожитком переселенців.

У ніч на 26 жовтня минулого року в цьому будинку сталася пожежа.