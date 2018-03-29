У Росії повідомили, що відправили на Донбас 75-й «гумконвой»

Росія заявила, що відправила 29 березня на окуповану частину українського Донбасу 74-5 «гумконвой». Як повідомляють у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, колона вантажівок доставляє понад 400 тонн вантажів, серед яких «дитячі продуктові набори, навчальна література і предмети першої необхідності».

Попередній «гумконвой» в’їхав в Україну 22 лютого.

Досі жоден із попередніх таких «гуманітарних конвоїв» українських митних і прикордонних процедур не проходив, бо не відповідав ні міжнародному, ні українському законодавству. Через це українські прикордонники і митники, які чергують на російських пунктах пропуску на кордоні з окупованою частиною Донбасу «Донецьк» і «Матвеєв Курган» для можливого оформлення гуманітарної допомоги з Росії, щоразу змушені відмовлятися від такого оформлення. Дотепер українська міжвідомча група щоразу здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій, Росія вводить ці конвої через кордон в односторонньому порядку.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги». Україна щоразу наголошує, що всі ці «гумконвої» з невідомими вантажами Росія вводить в Україну незаконно, без згоди і дозволу уряду України, без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, який відмовляється супроводжувати їх, із грубими порушеннями українського і міжнародного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики, а ті вантажі, про які заявляє Росія, часто взагалі не можуть бути визнані гуманітарними – такі, як підручники за російськими навчальними програмами, які запроваджують бойовики на окупованій частині Донбасу.

Таку поведінку Росії також критикує Захід.

Від квітня 2017 року Росія вдвічі скоротила частоту введення таких конвоїв – до одного разу на місяць із двох.