Через сніг дороги в Україні не заблоковані, у столиці техніка працювала уночі – дорожні служби

Проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг у зв’язку з погодними умовами 29 березня забезпечено, повідомили в «Укравтодорі».

«Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 102 одиниці техніки та 161 робітник», – прозвітувало Держагентство автомобільних доріг у Facebook.

Водночас у столичній корпорації «Київавтодор» заявили, що їхня спецтехніка через сніг виїхала на дороги вночі.

«204 одиниці снігоприбиральної та допоміжної техніки та бригади з ручного прибирання шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації проводили з 02:30 ночі роботи з обробки доріг, вулиць та тротуарів», – йдеться в повідомленні відомства у соцмережі.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах, зокрема в межах Iвано-Франкiвської областi.

За даними Укгідрометцентру, сьогодні в західній частині України помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території – сухо. Температура вдень 1-6 тепла. Синоптики кажуть, що з п’ятниці температура повітря почне підвищуватися.