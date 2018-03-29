У Греції екс-депутату з Росії, що вибіг на футбольне поле зі зброєю, заборонили відвідувати матчі

Російському підприємцю, колишньому депутату від «Єдиної Росії» і власнику грецького футбольного клубу ПАОК Івану Саввіді, що має російське і грецьке громадянства, заборонили відвідувати матчі чемпіонату Греції з футболу три найближчі роки.

Як повідомила прес-служба чемпіонату Греції, заборону наклали у зв’язку зі скандалом 11 березня на матчі між командами ПАОК і АЕК.

Тоді в кінці зустрічі суддя через офсайд не зарахував гол, який був забитий футболістами ПАОК на останніх хвилинах. Футболісти не погодилися з рішенням арбітра і відмовилися продовжувати матч, почалася перепалка за участю гравців обох клубів. У цей момент Саввіді вибіг на поле в супроводі охорони, причому на поясі у нього був пістолет.

Як написали кілька грецьких видань, бізнесмен кричав на адресу судді і власника клубу-суперника «Ти – труп» і періодично хапався за пістолет. Пізніше Саввіді в супроводі охорони пішов із поля.

Саввіді – російсько-грецький бізнесмен, родом з в Грузії. Свій перший капітал він заробив на приватизації сигаретної фабрики на півдні Росії в 1990-х роках.