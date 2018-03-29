Аналогове телебачення в Україні почнуть вимикати 1 липня – Кабмін

Аналогове телебачення в Україні почнуть вимикати 1 липня 2018 року. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомила прес-служба уряду 29 березня.

У Кабміні повідомили, що уряд продовжив термін використання технології аналогового телемовлення «з метою недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації».

«Прийняття цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації», – заявили в уряді.

У грудні 2006 року Україна підписала меморандум, який передбачав повний перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні до червня 2015 року.

Уряд неодноразово відкладав перехід на цифрове ефірне телебачення. У липні 2017 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення до 30 березня 2018 року. Тоді в уряді заявили, що це «дасть можливість провести розгорнуту інформаційну кампанію щодо підключення населення до цифрових мереж та розширити покриття території України цифровим сигналом».