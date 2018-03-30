Телеканал RT припинить мовлення у Вашингтоні в ніч на 1 квітня – Bloomberg

Фінансований російським урядом телеканал RT припинить мовлення у Вашингтоні в ніч на 1 квітня. Як повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, дві телестанції WNVT і WNVC, які ретранслювали RT в американській столиці, припиняють свою роботу.

Повідомляється, що телеканал також зникне з місцевих кабельних систем. Головний редактор RT Маргарита Симоньян заявила, що канал продовжить роботу у столиці США на інших платформах. Вона пов’язала припинення мовлення зі статусом «іноземного агента», який RT має на території Сполучених Штатів. Телеканал зареєстрований в цьому статусі в листопаді минулого року.

У січні 2017 року Центральне розвідувальне управління США опублікувало доповідь про російські кібератаки на американську виборчу систему. Росія звинувачується у втручанні в президентські вибори в США за допомогою хакерів і ЗМІ, серед яких телеканал RT і агентство Sputnik. У доповіді вони були названі «пропагандистською машиною». У документі йшлося, що підконтрольні Кремлю ЗМІ і мережа так званих «тролів» в інтернеті сприяли російській кампанії за впливом на вибори у США. Росія неодноразово заперечувала своє втручання у виборчий процес в США.