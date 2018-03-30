Поліція розслідує вибух в автомобілі в Києві

Поліція Києва розслідує вибух в автомобілі, що стався вранці 30 березня у Святошинському районі міста і внаслідок якого постраждав водій.
«Подія сталася близько 5-ї ранку у Святошинському районі на вулиці Якуба Коласа. У результаті постраждав власник іномарки: він отримав поранення ніг. До правоохоронців надійшла інформація, що на вулиці загорівся «Рендж Ровер», під час гасіння якого стався вибух», – заявляють у поліції.
За даними правоохоронців, слідчі, що виїхали на місце події, встановили: коли власник до приїзду пожежних самостійно гасив автомобіль, він відкрив капот, після чого стався вибух. Потерпілий госпіталізований до лікарні.
Під час огляду місця події поліція вилучила залишки частин від запалу.
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