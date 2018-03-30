Поліція заявляє про затримання двох посадовців «Укрзалізниці» через хабар

Національна поліція України заявляє, що спільно з прокуратурою затримала двох посадовців «Укрзалізниці». Їх підозрюють у тому, що вони пропонували хабар у 85 тисяч гривень директору Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Як повідомив 29 березня заступник керівника цього департаменту Руслан Марчук, суму пропонували за продовження терміну строкового трудового договору.

Проти затриманих порушене кримінальне провадження за статтею «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

У вересні минулого року силовики повідомили про викриття високопосадовця «Укрзалізниці» на хабарі у 300 тисяч доларів.

У серпні минулого року речниця генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що силовики розслідували на той час близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами компанії «Укрзалізниця».

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» – національний перевізник вантажів і пасажирів. За повідомленням на сайті компанії, вона забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись залізницям Китаю, Росії й Індії.