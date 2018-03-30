ФФУ просить європейські футбольні інституції заборонити символіку «ДНР» та «ЛНР»

Федерація футболу України просить європейські футбольні інституції заборонити демонстрацію символіки підтримуваних Росією бойовиків «ДНР» та «ЛНР» на футбольних матчах.

У ФФУ повідомили, що 29 березня надіслали відповідне звернення до FARE (організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі).

У федерації додали, що 16 березня звернулися до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження через демонстрацію прапору угруповання «ДНР» під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між італійською «Ромою» та донецьким «Шахтарем», який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.