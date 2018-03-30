На Харківщині отруїлися 44 учні та співробітниця школи – прокуратура

44 учні однієї із загально-освітніх шкіл Борівського району Харківщини отруїлися, повідомила прокуратура регіону.

Правоохоронці розповіли, що також з аналогічними скаргами на погане самопочуття до Борівської центральної лікарні звернулася і співробітниця навчального закладу, її госпіталізували. За даними відомства, наразі діти проходять амбулаторне лікування, їхній стан задовільний.

«29 березня до сільської амбулаторії звернулося 16 учнів зі скаргами на погане самопочуття. Дітям було поставлено попередній діагноз «ротавірусна інфекція» та призначене амбулаторне лікування. Наступного дня, 30 березня, до школи не з'явилися 44 учні. Після обстеження лікарями районної центральної лікарні разом із спеціалістами Обласної інфекційної лікарні 40 дітям було поставлено діагноз – «ротавірусна інфекція», чотирьом – «кишкова інфекція», – розповів прокурор Валерій Лялюк.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей».