Штаб: минулої доби на Донбасі один військовий загинув, ще четверо поранені

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі один військовий загинув, ще четверо поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, один військовий поранений внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Троє військових поранені і один загинув «під час виконання бойових завдань», проте у штабі не уточнюють, де це сталося і про які бойові завдання йдеться.

Загалом минулої доби, за даними штабу, бойовики здійснили 32 обстріли, зокрема на Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів, гранатометів і протитанковою керованою ракетою обстріляли укріплення ЗСУ біля Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського і Широкина.

Також були зафіксовані обстріли на луганському напрямку – біля Луганського і Катеринівки, додають у штабі.

В угрупованні »ДНР» наразі про оперативну ситуацію на частині Донеччини, яка непідконтрольна українській владі, не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» заявили про обстріл українськими військовими позицій сепаратистів біля населеного пункту Логвинове.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.