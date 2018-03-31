У Києві суд розгляне питання заборони 7 народним депутатам здійснювати свої повноваження

Окружний адміністративний суд Києва 3 квітня розгляне питання щодо заборони семи народним депутатам здійснювати свої депутатські повноваження.

Як повідомляє портал судової влади, позивач адвокат Андрій Богдан просить заборонити народним депутатам Олександру Бригинцю, Дмитру Білоцерківцю, Валерію Карпунцову, Олегу Велікіну, Максиму Саврасову, Оксані Білозір, Юрію Буглаку здійснювати свої депутатські повноваження.

30 березня суд розглянув заяву про забезпечення позову, проте вирішив, що наданих позивачем пояснень недостатньо, тому призначив на 3 квітня засідання за участю інших учасників справи.

В адміністративному позові Андрій Богдан просить суд визначити протиправною бездіяльність ЦВК і зобов’язати її вчинити певні дії, зокрема, скасувати постанову ЦВК у частині виключення Андрія Богдана з виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка» під №74, визнати його обраним і зареєструвати народним депутатом.

Андрій Богдан балотувався до Верховної Ради за списком партії «Блок Петра Порошенка» під номером 74, на момент затвердження закону щодо виключення з партійних списків був першим претендентом на вакантне місце в парламенті, але до Ради не потрапив.

25 березня 2016 року на позачерговому з’їзді БПП з виборчого списку партії включили 13 кандидатів у народні депутати, зокрема, позивача Андрія Богдана.

У грудні 2017 року Конституційний суд України визнав неконституційним норми закону, які передбачають виключення кандидатів у депутати з виборчого списку партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі після встановлення результатів виборів.